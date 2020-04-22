В Великобритании рассказали о ситуации с распространением COVID-19

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22 апреля 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сейчас Великобритания достигла пика заболеваемости коронавирусом, производство аппаратов ИВЛ и комплектов спецодежды для медиков продолжится ускоренными темпами. Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Хэнкок отметил: когда количество случаев заражения пойдет вниз, власти представят систему отслеживания заразившихся пациентов на расширенном уровне. Сейчас активно растут объемы тестирования на коронавирус нового типа, несмотря на то, что необходимость в этом ниже, чем планировалось. Уже доступны 10 700 аппаратов ИВЛ, правительство продолжает работать с поставщиками.

«Мы вместе с парламентариями продолжаем работу, чтобы победить этого невидимого убийцу. Это похоже на войну, где на одной стороне все человечество», - добавляет министр.

Ранее количество заболевших COVID-19 на территории Ирана к настоящему моменту достигло почти 86 тысяч.