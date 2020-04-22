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США готовы в случае необходимости помочь России в борьбе с COVID-19

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США готовы в случае необходимости помочь России в борьбе с COVID-19
флаг США, pixabay.com

Глава американского диппредставительства в РФ Джон Салливан заявил, что США высоко ценят помощь России в борьбе с COVID-19 и в свою очередь готовы оказать соответствующую поддержку российской стороне.

По словам Салливана, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ранее отмечал, что у страны есть возможность направить РФ необходимую помощь, если это потребуется. Дипломат добавил, что Москва и Вашингтон ранее помогали друг другу и готовы сделать это в кризисной ситуации снова.

Напомним, в минувший понедельник президент России Владимир Путин заявил о заключении контракта с США на поставку в Российскую Федерацию комплектующих для аппаратов ИВЛ.

ЕТ

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