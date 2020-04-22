Власти Китая передали Нью-Йорку партию медицинских масок и перчаток

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22 апреля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

медицинские маски, pixabay.com

Власти Китая передали руководству американского города Нью-Йорк партию медицинских масок и перчаток. Помощь была оказана китайской стороной в связи с тяжелым положением в городе из-за пандемии COVID-19.

В МИД Китая в среду, 22 апреля, подчеркнули, что посол Чжан Цзюнь от лица генконсульства и постоянного представительства КНР пожертвовал городу Нью-Йорк 25 тысяч масок N95, 2 000 защитных костюмов, а также 75 тысяч хирургических перчаток.

Китайский дипломат отметил, что Пекин и Вашингтон должны сообща противостоять распространению коронавирусной инфекции.