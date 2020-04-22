Аргументы Недели → В мире 13+
Власти Украины планируют продлить карантин минимум до 11 мая
22 апреля 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → В мире 13+
22 апреля 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Олег Фочкин
Елена Середа
В мире
Выполнение минских договоренностей об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе способно привести к распаду Украины. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Марков, российский политический эксперт.
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