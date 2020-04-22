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Власти Украины планируют продлить карантин минимум до 11 мая

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Украины планируют продлить карантин минимум до 11 мая
COVID-19, pixabay.com
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 22 апреля, заявил, что карантин в стране из-за вспышки коронавируса нового типа планируется продлить минимум до 11 мая, смягчив, однако, некоторые меры.
 
Шмыгаль, ссылаясь на прогнозы Национальной академии наук Украины, отметил, что в стране ожидаются еще два пика заболеваемости COVID-19. Один, вероятно, придется на конец текущего месяца, а второй – между 3 и 8 мая. Специалисты не знают, насколько мощными будут вспышки.
 
Правительство Украины планирует смягчить условия обязательной обсервации граждан. Кроме того, украинский премьер не исключил, что будут ослаблены ограничения еще в некоторых сферах, но не уточнил, в каких.
ЕТ

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