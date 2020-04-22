Зеленский назвал новый вызов для Украины в борьбе с коронавирусной инфекцией

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках традиционного совещания по вопросам противодействия COVID-19 рассказал о следующем вызове в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа в стране.

По словам Зеленского, новым вызовом станут грядущие майские праздники. Украинский лидер выразил надежду на то, что страна пройдет данный период спокойно, без больших скоплений граждан.