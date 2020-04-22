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Зеленский назвал новый вызов для Украины в борьбе с коронавирусной инфекцией

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский назвал новый вызов для Украины в борьбе с коронавирусной инфекцией
президент Украины Владимир Зеленский, Xinhua
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках традиционного совещания по вопросам противодействия COVID-19 рассказал о следующем вызове в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа в стране.
 
По словам Зеленского, новым вызовом станут грядущие майские праздники. Украинский лидер выразил надежду на то, что страна пройдет данный период спокойно, без больших скоплений граждан.
 
Президент Украины добавил, что за минувшие сутки страна показала сравнительно большое число зараженных коронавирусом нового типа. Владимир Зеленский полагает, что это может быть связано с пасхальными праздниками в выходные.
ЕТ

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