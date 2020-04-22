Семья Стивена Хокинга отдала больнице его аппарат ИВЛ

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22 апреля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Стивен Хокинг. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Chris Joseph

Родственники известного астрофизика Стивена Хокинга пожертвовали его личный аппарат для искусственной вентиляции легких больнице Royal Papworth в Кембридже. Отмечается, что ученый использовал этот аппарат ИВЛ при жизни.

Дочь ученого Люси Хокинг заявила, что в свое время эта больница помогла ее отцу пережить ухудшение здоровья.

После смерти астрофизика его семья вернула медицинское оборудование, которое ему было предоставлено службой здравоохранения Великобритании. Однако некоторое медоборудование было куплено Хокингом и его семьей на собственные средства. Теперь родственники астрофизика собираются пожертвовать эти приборы больнице, чтобы таким образом внести вклад в борьбу с коронавирусом.