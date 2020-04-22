Евросоюз выделил 10 странам 3 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии

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22 апреля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

евро, pixabay.com

Евросоюз выделил 3 млрд евро десяти странам на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса нового типа. Соответствующее заявление содержится в новом заявлении Еврокомиссии.

Согласно последней информации, ЕК одобрила предложение предоставить десяти партнерам по политике расширения и соседства пакет макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро, чтобы помочь странам преодолеть последствия пандемии COVID-19.

В заявлении Европейской комиссии подчеркивается, что самую большую сумму получит Украина – 1,2 млрд евро.