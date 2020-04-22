Польский журналист: Россия из-за COVID-19 станет «настоящей, а не теоретической федерацией»

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22 апреля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

флаг России, pixabay.com

Польские журналисты считают, что на фоне пандемии коронавируса Россию ждет некое переформатирование. Якобы централизация власти в стране после завершения борьбы с COVID-19 значительно ослабнет.

Журналист издания Niezalezna Марчин Герман полагает, что это произойдет в связи с усилением полномочий местных властей на фоне противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах.

Автор материала считает, что "распада России" ждать не следует, однако ситуация внутри страны из-за пандемии серьезно изменится. По мнению сотрудника СМИ, Россия к настоящему моменту стала "настоящей, а не теоретической федерацией".