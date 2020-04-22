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В России коронавирусная инфекция за сутки унесла жизни 57 человек

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В России коронавирусная инфекция за сутки унесла жизни 57 человек
лаборатория, pixabay.com
За прошедшие сутки в России скончались 57 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом заявили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
 
Согласно последней информации, с начала эпидемии на территории РФ от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 513 человек.
 
Ранее сегодня в оперштабе уточнили, что за минувшие 24 часа в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах – большинство из них зарегистрированы в Москве и Московской области. Общее число заболевших в стране достигло 57 999.
ЕТ

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