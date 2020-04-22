В России коронавирусная инфекция за сутки унесла жизни 57 человек

За прошедшие сутки в России скончались 57 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом заявили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, с начала эпидемии на территории РФ от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 513 человек.