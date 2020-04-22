Аргументы Недели → В мире 13+
Прожившие 56 лет вместе британские супруги вылечились от COVID-19 в один день
22 апреля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail
Аргументы Недели → В мире 13+
22 апреля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Олег Фочкин
Елена Середа
В мире
Ученый из Великобритании Франсуа Баллу заявил, что однажды переболевший коронавирусом человек не защищен от повторного заражения. Он предположил, что вирус не исчезает из организма носителя, а остается там бездействующим, вроде герпеса.
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