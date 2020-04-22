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Прожившие 56 лет вместе британские супруги вылечились от COVID-19 в один день

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Прожившие 56 лет вместе британские супруги вылечились от COVID-19 в один день
пожилая пара, pixabay.com
В Великобритании муж и жена, которые прожили в браке 56 лет, вылечились от коронавируса в один день. Ранее пожилые супруги были доставлены в больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция".
 
Известно, что 77-летний Сидни Мур и его 76-летняя жена Джин лежали в одном отделении. Через пять дней пребывания в медицинском учреждении анализы мужчины и женщины показали отрицательные результаты, вследствие чего супругов было решено выписать.
 
В настоящий момент муж и жена восстанавливаются после болезни дома.
ЕТ

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