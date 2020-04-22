КНДР могут готовить замену Ким Чен Ыну

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22 апреля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ким Чен Ын. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © White House

Японские СМИ утверждают, что в Северной Корее с конца прошлого года готовят преемника Ким Чен Ына на случай его внезапной смерти или иных экстренных обстоятельств. Предполагается, что заменить лидера страны может его младшая сестра Ким Ё Чжон.

Согласно источникам японской газеты «Иомиури», к Ким Ё Чжон может перейти вся власть в стране. Отмечается, что такое решение было принято на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце прошлого года. После этого «от имени Ким Ё Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям».

Ранее появились слухи о том, что здоровье лидера Северной Кореи в последнее время сильно ухудшилось. Однако американский президент Дональд Трамп заявил, что эта информация не является подтвержденной.