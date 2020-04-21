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Лукашенко рассказал, когда в Белоруссии могут ввести изоляцию

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лукашенко рассказал, когда в Белоруссии могут ввести изоляцию
Фото: pixabay.com

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, при каких условиях в стране могут быть приняты меры по введению социальной изоляции для граждан.

Глава Белоруссии заявил, что ограничивать передвижение жителей республики станут только в том случае, если ситуация с распространением коронавируской инфекции обострится. Он подчеркнул, что пока не видит надобности в ужесточении мер. «Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся», - считает Лукашенко.

В пресс-службе президента Белоруссии добавили, что «глава белорусского государства заверил, что если ситуация с коронавирусом обострится и будут необходимы меры по изоляции людей, отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты».

АБ

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