Количество зараженных COVID-19 в Швейцарии превысило 28 тысяч человек

Напомним, ранее власти страны приняли решение в ближайшее время начать постепенно снимать ограничительные меры, которые ранее были введены в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Предполагается, что ограничения будут отменять в три этапа: с 27 марта, с 11 мая, а также с 8 июня.