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Количество зараженных COVID-19 в Швейцарии превысило 28 тысяч человек

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество зараженных COVID-19 в Швейцарии превысило 28 тысяч человек
анализы, photo2000 via www.imago-images.d/www.imago-images.de
В Швейцарии количество зараженных коронавирусом нового типа превысило 28 тысяч. За минувшие сутки, согласно данным Федерального офиса общественного здравоохранения страны, заболели 119 человек.
 
Известно, что за прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 45 человек. Общее количество умерших в Швейцарии от данного заболевания достигло 1187.
Напомним, ранее власти страны приняли решение в ближайшее время начать постепенно снимать ограничительные меры, которые ранее были введены в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Предполагается, что ограничения будут отменять в три этапа: с 27 марта, с 11 мая, а также с 8 июня. 
ЕТ

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