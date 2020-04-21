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Американский публицист: COVID-19 может иметь более опасные последствия, чем считалось ранее

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Американский публицист: COVID-19 может иметь более опасные последствия, чем считалось ранее
анализ крови, Kay Nietfeld/dpa

Американский публицист и экономист Нассим Талеб заявил, что коронавирус нового типа может иметь значительно более опасные последствия для здоровья человека, чем специалисты считали ранее.

Талеб подчеркнул, что сейчас ученые не имеют четкого представления о том, как именно действует COVID-19. Ранее эксперты полагали, что симптомы болезни проявляются в течение двух недель, однако недавно выяснилось, что у ряда пациентов они возникают куда позже, передает ФБА "Экономика сегодня".

Более того, по словам экономиста и публициста, до сих пор нет понимания, как именно коронавирус нового типа влияет на иммунитет человека. Нассим Талеб добавил, что COVID-19 может поражать даже мозг, так как многие пациенты с данным диагнозом теряли способность чувствовать запахи и различать вкусы.

ЕТ

Здоровье

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