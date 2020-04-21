Биолог назвала возможную длительность пика COVID-19 в России

По мнению эксперта, заболеваемость COVID-19 в России подойдет к пику к концу апреля. Молдогазиева уточнила, что другие страны приближались к нему через месяц-полтора с начала эпидемии, поэтому аналогичный сценарий возможен и в РФ.

Биолог предположила, что графики, демонстрирующие общее число зараженных и летальных исходов от коронавирусной инфекции в России, выйдут на плато к середине или концу августа. Нурбубу Молдогазиева пояснила, что в это время люди перестанут умирать от данного заболевания. По ее словам, это наиболее благоприятный вариант развития ситуации с COVID-19