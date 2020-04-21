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Биолог назвала возможную длительность пика COVID-19 в России

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Биолог назвала возможную длительность пика COVID-19 в России
COVID-19, Cadu Rolim/Keystone Press Agency
Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Сеченовского университета Нурбубу Молдогазиева оценила возможную длительность пика коронавируса нового типа в России.
 
По мнению эксперта, заболеваемость COVID-19 в России подойдет к пику к концу апреля. Молдогазиева уточнила, что другие страны приближались к нему через месяц-полтора с начала эпидемии, поэтому аналогичный сценарий возможен и в РФ.
 
Биолог предположила, что графики, демонстрирующие общее число зараженных и летальных исходов от коронавирусной инфекции в России, выйдут на плато к середине или концу августа. Нурбубу Молдогазиева пояснила, что в это время люди перестанут умирать от данного заболевания. По ее словам, это наиболее благоприятный вариант развития ситуации с COVID-19.
ЕТ

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