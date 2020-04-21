В США пятилетняя девочка скончалась от редкого осложнения COVID-19

Девочка по имени Скайлер Херберт отметила, что сильнейшая боль не проходила даже после приема лекарств. Врач, осмотревший юную пациентку, прописал ей антибиотики. Состояние ребенка, однако не улучшалось. Позже девочке провели тест на COVID-19, который показал положительный результат. На некоторое время головная боль ушла, однако после выписки из больницы ребенку вновь стало хуже.

Вскоре у Скайлер произошел припадок. Выяснилось, что на фоне коронавируса у нее развился менингоэнцефалит, что привело к отеку мозга и повреждению лобной доли. В течение двух недель девочка находилась на аппарате ИВЛ. Врачи сочли, что у пациентки наступила смерть мозга, вследствие чего ее родители приняли решение отключить дочь от аппарата.