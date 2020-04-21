Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В США пятилетняя девочка скончалась от редкого осложнения COVID-19

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Detroit News

В США пятилетняя девочка скончалась от редкого осложнения COVID-19
плюшевый медведь, pixabay.com
Пятилетняя жительница Соединенных Штатов Америки скончалась от редкого осложнения болезни, вызванного коронавирусом нового типа. Около месяца назад ребенок пожаловался родителям на головную боль.
 
Девочка по имени Скайлер Херберт отметила, что сильнейшая боль не проходила даже после приема лекарств. Врач, осмотревший юную пациентку, прописал ей антибиотики. Состояние ребенка, однако не улучшалось. Позже девочке провели тест на COVID-19, который показал положительный результат. На некоторое время головная боль ушла, однако после выписки из больницы ребенку вновь стало хуже.
 
Вскоре у Скайлер произошел припадок. Выяснилось, что на фоне коронавируса у нее развился менингоэнцефалит, что привело к отеку мозга и повреждению лобной доли. В течение двух недель девочка находилась на аппарате ИВЛ. Врачи сочли, что у пациентки наступила смерть мозга, вследствие чего ее родители приняли решение отключить дочь от аппарата.
ЕТ

Здоровье

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Поражения организма у пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, носят необратимый характер. К соответствующему выводу пришли зарубежные медицинские специалисты, говорится в материале, размещенном в сети.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью