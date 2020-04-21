В Волгоградской области скончался второй пациент с COVID-19

В Волгоградской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом утром во вторник, 21 апреля, сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

По состоянию на сегодняшнее утро на территории Волгоградской области выявлено в общей сложности 134 случая заболевания COVID-19 . Подчеркивается, что за прошедшие сутки в регионе заразились 23 человека.

Отмечается также, что за минувшие 24 часа скончался один человек с диагнозом "коронавирусная инфекция", вследствие чего количество летальных исходов в Волгоградской области достигло двух.