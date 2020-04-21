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В Волгоградской области скончался второй пациент с COVID-19

, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Волгоградской области скончался второй пациент с COVID-19
пробирки, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency
В Волгоградской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом утром во вторник, 21 апреля, сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
 
По состоянию на сегодняшнее утро на территории Волгоградской области выявлено в общей сложности 134 случая заболевания COVID-19. Подчеркивается, что за прошедшие сутки в регионе заразились 23 человека.
 
Отмечается также, что за минувшие 24 часа скончался один человек с диагнозом "коронавирусная инфекция", вследствие чего количество летальных исходов в Волгоградской области достигло двух.
ЕТ

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