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Баварские власти заявили, что Октоберфест в этом году не состоится из-за COVID-19

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Баварские власти заявили, что Октоберфест в этом году не состоится из-за COVID-19
Октоберфест, Liu Liwei/Xinhua
Власти Баварии во вторник, 21 апреля, заявили, что Октоберфест в этом году не состоится. Решение об отмене знаменитого фестиваля в Мюнхене было принято из-за распространения коронавируса нового типа.
 
Баварский премьер-министр Маркус Зодер подчеркнул, что на подобных массовых мероприятиях слишком велик риск передачи инфекций.
 
Напомним, ранее в связи с пандемией коронавируса нового типа были отменены или перенесены многие масштабные мероприятия международного уровня, в частности, музыкальный конкурс "Евровидение", Олимпиада в Токио и другие крупные спортивные чемпионаты.
ЕТ
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