Аргументы Недели → В мире 13+
Баварские власти заявили, что Октоберфест в этом году не состоится из-за COVID-19
21 апреля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → В мире 13+
21 апреля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Елена Середа
В мире
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Экономика