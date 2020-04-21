Баварские власти заявили, что Октоберфест в этом году не состоится из-за COVID-19

Власти Баварии во вторник, 21 апреля, заявили, что Октоберфест в этом году не состоится. Решение об отмене знаменитого фестиваля в Мюнхене было принято из-за распространения коронавируса нового типа.

Баварский премьер-министр Маркус Зодер подчеркнул, что на подобных массовых мероприятиях слишком велик риск передачи инфекций

Напомним, ранее в связи с пандемией коронавируса нового типа были отменены или перенесены многие масштабные мероприятия международного уровня, в частности, музыкальный конкурс "Евровидение", Олимпиада в Токио и другие крупные спортивные чемпионаты.