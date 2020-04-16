Аргументы Недели → Общество 13+

16 апреля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

В связи с пандемией коронавируса был отменён или перенесён ряд масштабных международных мероприятий, среди которых и Евровидение, и Олимпиада в Токио, и многие крупные спортивные чемпионаты.

Волна отмены запланированных событий, которые потенциально могут собрать большое количество людей, не обошла и Россию. Так, например, после вербного воскресенья стало известно, что патриарх Кирилл фактически закрыл для посещения российских храмы в предверии Пасхи и Страстной Недели. Творческое сообщество России тоже солидарно с новыми правилами самоизоляции: стендап-комики и музыканты успели отменить запланированные концерты, несмотря на то, что это лишает их заработка.

Парад Победы 9 мая

Однако до сих пор остался один спорный и нерешённый вопрос – Парад Победы, который традиционно должен проходить 9 мая. Грандиозный праздник имеет не только общенациональное, но и политическое значение. Его отмена может запустить ряд достаточно неприятных процессов, правда в свете последних событий отмена кажется чем-то неизбежным. По сообщениям разных источников, приближённых к администрации президента, в Кремле уже приняли решение о переносе праздника. Рассматриваются варианты его проведения летом или в начале сентября. Скоро власти должны официально объявить о своём решении. И, тем не менее, власти оттягивают этот момент, попрежнему сохраняя верность традициям. Все это происходит потому, что проведение парада может нести потенциальную угрозу населению, но так ли это?

Просьба ветеранов

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину было направлено коллективное обращение с просьбой переноса Парада Победы. Оно было составлено рядом крупных ветеранских организаций и подписано многими авторитетными людьми, среди которых и депутаты, и генералы, и сенаторы. Авторы обращения указывают на то, что Парад Победы имеет большое культурное значение, но его проведение не должно подвергать опасности народ. В обращении говорится следующее:

«В связи с этим, от лица всего ветеранского сообщества, просим Вас принять сложное, но как мы считаем, справедливое решение о проведении военного Парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников.

По нашему мнению, это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!»

эпидемия коронавируса в Москве

Стоит отметить, что именно это обращение наконец открыло реальную возможность переноса парада, которую в ближайшее время рассмотрит президент.

Чем опасен Парад Победы и его отмена?

В традиционном понимании праздник 9 мая это не только парад, но и массовые гуляния, а они, в свою очередь, в условиях пандемии коронавируса чрезвычайно опасны. Властями уже рассматривалась возможность проведения парада в условиях самоизоляции, то есть без зрителей, но в таком случае проведение праздника превратится в банальное соблюдение «бюрократических» принципов: раз праздник 9 мая, то и парад должен быть в этот день! Но сохранится ли в этом случае его духовная ценность для нации?

С другой стороны, парад всегда выступал в качестве своеобразной площадки политического сближения: лидеры многих стран ежегодно приглашались в качестве зрителей на его проведение. А сегодня становится ясно, что, если парад и будет организован, никто из других стран не приедет принять в нем участие. Таким образом дата 9 мая теряет своё политическое значение. И это ещё не говоря о том, что отказ в переносе может негативно сказаться на имидже страны. В условиях, когда отменяют все возможные мероприятия, проведение Парада Победы может расцениваться как безответственное отношение к положению вещей.

Владимир Путин на проведении правда 9 мая

А вот с экономической точки зрения не все так просто. В 2019 году на проведение праздника было потрачено более 452 миллионов рублей. В случае переноса мероприятия в этом году появится необходимость дополнительного финансирования Парада Победы. А это действительно проблематично, в условиях кризисной ситуации как в стране, так и в мире.