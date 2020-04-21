Коронавирус заменил Третью мировую войну

Аргументы Недели → В мире 13+

21 апреля 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Мировая закулиса загнала население Земли в подполье, чтобы без шума поделить рынки, решить долго копившиеся противоречия, не прибегая к войне.



Президент Совета по внешней оборонной политике, один из 12-ти крупнейших политологов мира по версии газеты «Нью-Йорк Таймс», декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов согласен, что часть мировых элит пытается использовать коронавирус для решения своих проблем. Но вряд ли, по его мнению, кто-то специально раскрутил эпидемию, потому что сейчас проигрывают все. И Запад больше всех.



Действительно уже много лет ситуация в мире предвоенная из-за огромного количества накопленных противоречий, которые в обычной ситуации решались бы войной. Но, поскольку есть ядерное оружие, войны не случилось. Какие это противоречия? Современная модель капитализма, которая основана на бесконечном росте потребления, не работает больше. Другой модели капитализма пока нет. Дополним к этому сокращение среднего класса в большинстве западных стран, катастрофическое с точки зрения политической стабильности. Модель, по которой США в центре всего проекта, уже рухнул, в том числе благодаря тому, что Россия, сама того не понимая, подорвала основу 500-летнего господства Запада, которая была основана на военном превосходстве. Его больше нет, а там была экономическая надстройка, политическая, культурная, идеологическая и т.д., и сейчас всё это, наконец, посыпалось.



Сыпалось уже и в 1970-80-е годы, но тогда, вдруг, обрушился Советский Союз, и показалось, что эта тенденция повернулась вспять. Она снова возобновилась, как только Россия восстановила свои силы и показала, что военного превосходства США больше нет. Существует гигантская проблема загрязнения окружающей среды и, скорее всего, изменения климата. Но эта проблема тоже не решается. Они болтают, болтают, но ничего не делают. Финансовая система практически не модифицировалась после кризиса 1989 года. Там тоже накапливались противоречия. Мировой экономический кризис и финансовый кризис был абсолютно готов уже года полтора назад. Плюс к этому кризис Европы и Евросоюза, кризис Атлантических отношений, кризис внутри американского правящего класса, и, конечно, кто-то сознательно, кто-то бессознательно искал такого предлога, чтобы списать все свои провалы на коронавирус.



Действительно, это довольно сильная эпидемия, но батька Лукашенко может сказать, что это обычный грипп, а руководители гигантской ядерной страны не могут. Нам нужно думать, что мы находимся в частично ложной информационной среде. В значительной степени это искусственная условно маленькая победоносная война, в которой можно попытаться списать все свои провалы, всю свою некомпетентность, свою необходимость менять старую модель развития и, главное, менять старые элиты, а вот старые элиты не хотят, чтобы их меняли. Этого никогда не бывает без революции. Поэтому, такая чудовищная судорога.



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