Рассекречен рецепт любимых булочек Елизаветы II

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20 апреля 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

Bbc/Keystone Press Agency, Елизавета II

Даррен Макгрэди, 11 лет проработавший шеф-поваром у королевской семьи Великобритании, на своем YouTube-канале рассказал, как приготовить любимые Елизаветой II английские булочки к чаю.

Для приготовления булочек понадобятся три четверти стакана муки, 100 граммов сливочного масла, полстакана сахара, четыре чайных ложки разрыхлителя для теста, одно яйцо, три четверти стакана молока и один желток. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и масло. В середине полученной массы сделайте "колодец", туда разбейте яйцо и постепенно влейте молоко. Дальше раскатываем тесто толщиной примерно 2 см, режем на небольшие лепешки, кладем на противень, смазав сверху взбитым яичным желтком. Булочки нужно выпекать 15-20 минут при 175 градусов, дать остыть, разрезать пополам и дополнить джемом или маслом.

Ранее стало известно, что глава семьи британских монархов почти всегда может держать себя в руках и правильно питаться, однако и у нее есть слабость – шоколадный бисквитный торт.