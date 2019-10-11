Источник раскрыл маленький секрет королевы Елизаветы II, от которого в ужасе врачи

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11 октября 2019, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Эксперт по британскому королевскому семейству Гордон Райнер раскрыл маленький секрет Елизаветы II. Оказалось, что у королевы Великобритании есть одна привычка, которая приводит в ужас врачей.

Райнер утверждает, что глава семьи британских монархов почти всегда может держать себя в руках и правильно питаться, однако и у нее есть слабость – шоколадный бисквитный торт.

Как сообщает издание Express, доктор не раз намекал 93-летней Елизавете II, что в ее возрасте желательно избегать подобных кондитерских изделий, однако она ничего не может с собой поделать. По словам Райнера, королева даже в поездки берет с собой запас любимого десерта.