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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Источник раскрыл маленький секрет королевы Елизаветы II, от которого в ужасе врачи

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Источник раскрыл маленький секрет королевы Елизаветы II, от которого в ужасе врачи
фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Эксперт по британскому королевскому семейству Гордон Райнер раскрыл маленький секрет Елизаветы II. Оказалось, что у королевы Великобритании есть одна привычка, которая приводит в ужас врачей.

Райнер утверждает, что глава семьи британских монархов почти всегда может держать себя в руках и правильно питаться, однако и у нее есть слабость – шоколадный бисквитный торт.

Как сообщает издание Express, доктор не раз намекал 93-летней Елизавете II, что в ее возрасте желательно избегать подобных кондитерских изделий, однако она ничего не может с собой поделать. По словам Райнера, королева даже в поездки берет с собой запас любимого десерта.

ЕТ

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