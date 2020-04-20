Из-за коронавируса в Дисней лишат зарплаты 100 000 сотрудников

Аргументы Недели → В мире 13+

20 апреля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Компания Walt Disney отправят в неоплачиваемый отпуск более 100 тысяч сотрудников. Об этом рассказал британские СМИ.

Причиной для экстренных мер стал коронавирус. Дисней отправит в неоплачиваемый отпуск половину всех своих сотрудников. Это более 100 тысяч человек.

Лишение работников заработных плат позволит экономить полмиллиарда долларов ежемесячно. Лишенным дохода работникам компания предложила обратиться за помощью к правительству США.

Домой компания отправит тех работников, которые обеспечивали деятельность Диснейлендов.

Соединенные Штаты больше всех в мире пострадали от коронавируса. Ежедневно там ставят десятки тысяч новых диагнозов COVID-19. Число заразившихся американцев уже приближается к 800 тысячам.