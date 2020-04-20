Мир начинает открываться. В разных странах понемногу отменяется режим жесткого карантина

Аргументы Недели → В мире 13+

20 апреля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Мир начинает открываться. В ряде стран снимаются жесткие условия карантина, а в Чехии и вовсе подумывают об открытии границ, правда пока лишь для местных предпринимателей, которым необходимо вести бизнес за рубежом.

В Иране разрешили работу базаров и магазинов, которые должны соблюдать протоколы местного министерства здравоохранения, но мечети и рестораны по-прежнему будут закрыты.

В Дании возобновят работу салоны красоты и почему-то автошколы. На такие меры пошли после того как уровень заболеваемости в стране стабилизировался, а инфекционисты дали благоприятный прогноз. Норвегия с понедельника открыла детские сады и разрешила жителям страны путешествовать в свои загородные домики, а в Польше уже можно отдыхать в лесах и парках.

Не вводившие карантин шведы и белорусы тоже чувствуют себя совсем не плохо.