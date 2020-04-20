Пандемия в Эквадоре: недоступная медицина и картонные гробы

Аргументы Недели → В мире 13+

20 апреля 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В самой густонаселенной агломерации Эквадора Гуаякиле с марта скончалось более 14 тысяч человек. Обычно за этот период людей в регионе умирает в разы меньше. Многие считают, что статистика смертей от COVID-19 в Гуаякиле сильно занижена. Власть отчитывается о всего 456 умерших от коронавируса с начала пандемии.

Телеканалы публикуют кадры с картонными гробами вместо деревянных, сообщается, что система здравоохранения перегружена, а родственники погибших вынуждены хранить тела во дворах по нескольку дней.

«Для того чтобы понять, почему Гуаякиль легко может стать мишенью для заразы, нужно туда приехать, правда не сейчас, конечно. При тропическом климате и круглогодичной жаре там бесполезно вводить комендантский час – в домах людей не удержишь», – рассказал главный научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Андрей Щелчков.

По словам специалиста, в Гуаякиле много богатых людей, путешествующих по всему миру, и сам город, в свою очередь, тоже является достаточно привлекательным местом для туристов. У основной части населения, как отмечает ученый, уровень заработной платы низкий, а медицина – очень дорогая, «к ней закрыт доступ даже среднему классу».

СМИ сообщают, что коронавирус в страну был завезен из Испании, с которой Эквадор поддерживает активные торговые связи. Товарооборот между ними составляет более 800 млн евро.