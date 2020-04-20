Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Бельгии число заразившихся COVID-19 достигло 39983 человек

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Бельгии число заразившихся COVID-19 достигло 39983 человек
pixabay.com

В Бельгии число заболевших коронавирусом нового типа  за последние сутки выросло на 1478. Сейчас общее число зараженных инфекцией в регионе составляет 39 983.

За сутки в стране скончались 168 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19, общее число смертей достигло 5828.  Больницы с 15 марта покинули 8895 выздоровевших жителей. В настоящее время госпитализированы 4920 человек, в их числе 1071 пациент находится в палатах интенсивной терапии.

В Бельгии до 3 мая действует режим социальной изоляции.

Ранее сообщалось: за минувшие сутки органы здравоохранения Гонконга впервые за шесть недель не зарегистрировали ни одного нового случая заражения коронавирусом.

ЕЧ

В мире

В Госдуме обвинили Зеленского в желании уничтожить население республик Донбасса

В Госдуме обвинили Зеленского в желании уничтожить население республик Донбасса

В Госдуме РФ обвинили украинского президента Владимира Зеленского в желании уничтожить население самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующее заявление сделал депутат Виктор Водолацкий.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью