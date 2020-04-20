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Впервые за шесть недель в Гонконге не выявили новых случаев COVID-19

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Впервые за шесть недель в Гонконге не выявили новых случаев COVID-19
коронавирус в Гонконге, TPG/Keystone Press Agency

За минувшие сутки органы здравоохранения Гонконга впервые за шесть недель не зарегистрировали ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом утром в понедельник сообщили журналисты.

Накануне в Гонконге были зафиксированы два случая заболевания. Общее количество заболевших COVID-19 составило 1 025, скончались четыре человека.

Местные власти, несмотря на вышеуказанную информацию, в настоящий момент не планируют отменять меры по социальному дистанцированию граждан, которые запрещают людям собираться в группы более четырех человек.

ЕТ

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