Впервые за шесть недель в Гонконге не выявили новых случаев COVID-19

За минувшие сутки органы здравоохранения Гонконга впервые за шесть недель не зарегистрировали ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом утром в понедельник сообщили журналисты.

Накануне в Гонконге были зафиксированы два случая заболевания. Общее количество заболевших COVID-19 составило 1 025, скончались четыре человека.

Местные власти, несмотря на вышеуказанную информацию, в настоящий момент не планируют отменять меры по социальному дистанцированию граждан, которые запрещают людям собираться в группы более четырех человек.