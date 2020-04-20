На Украине количество зараженных COVID-19 за сутки выросло до 5710

Количество людей, зараженных коронавирусной инфекцией на Украине за сутки увеличилось на 261. В пресс-службе министерства здравоохранения страны уточнили, что общее число заболевших достигло 5,71 тысячи.

В ведомстве добавили, что 151 пациент, зараженный COVID-19 на территории Украины, скончался. Известно о 359 выздоровевших пациентах.

В министерстве здравоохранения страны добавили, что больше всего инфицированных к настоящему моменту зарегистрировано в Черновицкой области – 906 человек. В Киеве выявлено 850 случаев заболевания. В Ивано-Франковской и Тернопольской областях – 512 и 414 случаев соответственно.