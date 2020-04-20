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На Украине количество зараженных COVID-19 за сутки выросло до 5710

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Украине количество зараженных COVID-19 за сутки выросло до 5710
градусник, pixabay.com
Количество людей, зараженных коронавирусной инфекцией на Украине за сутки увеличилось на 261. В пресс-службе министерства здравоохранения страны уточнили, что общее число заболевших достигло 5,71 тысячи.
 
В ведомстве добавили, что 151 пациент, зараженный COVID-19 на территории Украины, скончался. Известно о 359 выздоровевших пациентах. 
 
В министерстве здравоохранения страны добавили, что больше всего инфицированных к настоящему моменту зарегистрировано в Черновицкой области – 906 человек. В Киеве выявлено 850 случаев заболевания. В Ивано-Франковской и Тернопольской областях – 512 и 414 случаев соответственно.
ЕТ

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