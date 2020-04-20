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В Алтайском крае еще у 14 человек подтвердили коронавирус нового типа

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Алтайском крае еще у 14 человек подтвердили коронавирус нового типа
лаборатория, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency
Еще у 14 жителей Алтайского края подтвердили коронавирус нового типа. В общей сложности в регионе к настоящему моменту зафиксированы 86 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
 
Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник в оперативном штабе региона.
 
Подчеркивается, что в настоящий момент специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю выявляют круг лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом нового типа, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием и медицинским наблюдением, а также следят за проведением дезинфекции в очагах эпидемии.
ЕТ

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