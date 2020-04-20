В Алтайском крае еще у 14 человек подтвердили коронавирус нового типа

Еще у 14 жителей Алтайского края подтвердили коронавирус нового типа. В общей сложности в регионе к настоящему моменту зафиксированы 86 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник в оперативном штабе региона.