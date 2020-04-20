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В Китае оценили экономические последствия эпидемии COVID-19

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Китае оценили экономические последствия эпидемии COVID-19
коронавирус в Китае, Xiao Yijiu/Xinhua
Директор общего экономического отдела Государственного комитета по реформам и развитию КНР Янь Пэнчэн заявил, что эпидемия COVID-19 cтала беспрецедентным ударом по экономическому развитию Китая.
 
По словам специалиста, однако, китайские власти убеждены, что смогут преодолеть все сложности. Уточняется, что ВВП Китая по итогам первого квартала текущего года упал на 6,8 процента, экономика страны показала снижение впервые с 1992 года.
 
Янь Пэнчэн подчеркнул, что нельзя сравнивать экономическую активность во время эпидемии и в обычное время. Именно по этой причине спад экономики в первом квартале 2020 года не является отражением основной ситуации с экономическим развитием КНР – это следствие внезапного события.
ЕТ

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