В Китае оценили экономические последствия эпидемии COVID-19

Директор общего экономического отдела Государственного комитета по реформам и развитию КНР Янь Пэнчэн заявил, что эпидемия COVID-19 cтала беспрецедентным ударом по экономическому развитию Китая.

По словам специалиста, однако, китайские власти убеждены, что смогут преодолеть все сложности. Уточняется, что ВВП Китая по итогам первого квартала текущего года упал на 6,8 процента, экономика страны показала снижение впервые с 1992 года.