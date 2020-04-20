Сенаторы США предложили выделить штатам $500 млрд для борьбы с COVID-19

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес и сенатор-республиканец Билл Кэссиди призвали выделить штатам $500 млрд для борьбы с коронавирусом нового типа.

Сенаторы предложили в рамках следующего пакета антикризисных мер от Конгресса основать фонд для помощи штатам в борьбе с последствиями, вызванными пандемией COVID-19.

Журналисты уточняют, что финансирование планируется направить на восстановление тех регионов, которые сильнее других пострадали от распространения коронавируса. Предполагается, что $500 млрд будет делиться на три равные части, которые впоследствии будут распределены по штатам с учетом демографических данных, показателей об уровне заболеваемости COVID-19, а также масштабов финансовых потерь.