В США число умерших от коронавируса превысило 40 тысяч человек

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19 апреля 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Число смертельных случаев от коронавируса нового типа в Соединённых Штатах превысило более 40,5 тыс. человек. Об этом говорится в данных университета Джонса Хопкинса.

В материале говорится, что общее число летальных исходов в США от новой инфекции составляет 40 585 чел., а зараженных - 742 442. При этом ранее сообщалось о почти 39 тыс. умерших.

Отмечается, что университет Джонса Хопкинса делает подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также различных источников. Сейчас Штаты занимают первое место по число заболевших во всем мире.

Ранее президент Дональд Трамп предположил, что власти Китая могли ошибиться с данными по коронавирусу и готов в этом разобраться.