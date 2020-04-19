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Президент Чехии считает, что границы должны быть закрытыми еще год

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Чехии считает, что границы должны быть закрытыми еще год
repro CTK/CTK, Милош Земан

Государствам Евросоюза стоит продлить еще на год решение о закрытии государственных границ для предотвращения новой волны эпидемии коронавируса, считает президент Чехии Милош Земан.

По его словам, открытие границ приведет к трансграничному трафику людей, из-за чего в Европе может произойти новая вспышка COVID-19. Гражданам своей страны он советует наслаждаться красотами Чехии.

Глава Министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех выразил мнение, что путешествия в том виде, в котором общественность привыкла их видеть до вспышки болезни, вряд ли будут доступны в ближайшем будущем.

Заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Прымула считает, что закрытие границ стран Европейского союза может растянуться на два года.

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