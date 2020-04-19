В Иерусалиме протестуют самозанятые. Президент Израиля пригласил их на разговор

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19 апреля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Xinhua/Keystone Press Agency, Израиль, Тель-Авив

Несколько сотен самозанятых израильтян устроили акцию протеста в Иерусалиме против ограничений правительства в связи с COVID, после чего президент Израиля Реувен Ривлин пригласил их на беседу.

Фермеры, автомеханики, воспитатели детских садов и самозанятые, одев красные футболки, устроили акцию протеста у кнессета в Иерусалиме, требуя выплату компенсации в связи с вынужденным закрытием их бизнеса. Такая же акция проходила и в Тель-Авиве.

Реувен Ривлин написал в соцсети, что узнал об этих акциях, он пригласил их лидеров побеседовать, отметив, что "пообещал им и всем самозанятым людям, что политики услышат, что они говорят".

Ранее сообщалось, что составлен рейтинг безопасности стран в условиях распространения коронавируса. Израиль занял первое место.