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Опубликован рейтинг безопасности стран в условиях распространения коронавируса

, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Опубликован рейтинг безопасности стран в условиях распространения коронавируса
pixabay.com

Составлен рейтинг безопасности стран в условиях распространения коронавируса. Израиль занял первое место, на втором - Германия, замыкает тройку Южная Корея. России в этом списке из 40 стран нет.

Рейтинг был составлен консорциумом Deep Knowlegde Group (DKG). При его составлении специалисты учитывали, когда власти ввели ограничения на передвижение, их масштаб и сведения о количествах нарушений, а также о мерах экономической поддержки со стороны властей. Обращалось внимание на то, есть ли в этих государствах широкий доступ к тестированию на COVID-19, каковы ресурсы системы здравоохранения, и ряд других обстоятельств.

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