В США прошли акции протеста из-за карантина: «Сделай Америку снова великой»

Аргументы Недели → В мире 13+

19 апреля 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

фото: pixabay.com

В Соединённых Штатах Америки некоторые районы охватили массовые протесты с требованием отменить карантинные меры, принятые из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно источнику, акции прошли в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине. Кроме того, среди участников были замечены сторонники Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса в красных кепках с надписью: «Сделай Америку снова великой!».

Напомним, что США занимают первое место по числу заражённых - 706 779 человек. При этом президент заявил, что ограничительные меры начнут постепенно снимать с 24 апреля, а сам он готов провести расследование по появлению нового вируса.