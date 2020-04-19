Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Брюсселе на знаменитого "Писающего мальчика" надели медицинскую маску

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Брюсселе на знаменитого
Zheng Huansong/Xinhua, Manneken Pis

На скульптуру "Писающего мальчика", который считается самым узнаваемым символом бельгийской столицы, надели медицинскую маску на фоне пандемии коронавируса. Кто это сделал - не сообщается.

По данным на 19 апреля, общее количество заболевших COVID-19 составляет 38 496 человек, скончались 5 683 пациента. Меры изоляции в стране продлили до 3 мая.

"Писающий мальчик" (Manneken Pis) стал одним из самых узнаваемых символов Бельгии и, наверное, главной достопримечательностью Брюсселя. Одна из легенд рассказывает о шалуне, который не постыдился облегчиться прямо на крыльце дома, принадлежащего фее. Хозяйка, естественно, очень рассердилась и превратила малыша в статую, чтобы он писал вечно.

Мальчик уже поменял огромное количество нарядов. начало традиции было положено курфюрстом Баварским в 1698 году. За ним последовал Людовик XV, который выбрал для статуи наряд из золотой парчи. Нарядов  теперь у статуи так много, что для них пришлось открыть музей. 

Врач Евгений Комаровский объяснил, как нужно обрабатывать защитную маску, если есть необходимость надеть ее повторно.

НС

Здоровье

Учёные и врачи перечислили категории молодых людей, для которых особо опасно заражение коронавирусом COVID

Учёные перечислили категории молодых людей, для которых заражение коронавирусом смертельно опасно

Елена Малышева, врач, профессор рассказала, что тяжело переносить заболевание коронавирусом могут молодые люди, у которых диагностированы сахарный диабет, сердечная недостаточность, ожирение.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью