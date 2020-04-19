В Брюсселе на знаменитого

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19 апреля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Zheng Huansong/Xinhua, Manneken Pis

На скульптуру "Писающего мальчика", который считается самым узнаваемым символом бельгийской столицы, надели медицинскую маску на фоне пандемии коронавируса. Кто это сделал - не сообщается.

По данным на 19 апреля, общее количество заболевших COVID-19 составляет 38 496 человек, скончались 5 683 пациента. Меры изоляции в стране продлили до 3 мая.

"Писающий мальчик" (Manneken Pis) стал одним из самых узнаваемых символов Бельгии и, наверное, главной достопримечательностью Брюсселя. Одна из легенд рассказывает о шалуне, который не постыдился облегчиться прямо на крыльце дома, принадлежащего фее. Хозяйка, естественно, очень рассердилась и превратила малыша в статую, чтобы он писал вечно.

Мальчик уже поменял огромное количество нарядов. начало традиции было положено курфюрстом Баварским в 1698 году. За ним последовал Людовик XV, который выбрал для статуи наряд из золотой парчи. Нарядов теперь у статуи так много, что для них пришлось открыть музей.

Врач Евгений Комаровский объяснил, как нужно обрабатывать защитную маску, если есть необходимость надеть ее повторно.