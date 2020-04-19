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Рогозин подтвердил, что Россия готова поставлять США ракетные двигатели РД-180

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Рогозин подтвердил, что Россия готова поставлять США ракетные двигатели РД-180
фото: pixabay.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия готова продолжить поставлять ракетные двигатели американской компании United Launch Alliance (ULA) для запусков ракет Atlas.  Президент ULA Тори Бруно назвал РД-180 «технологическим чудом, идеально подходящим для миссии Atlas».

Главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин напомнил, что контракт с американцами действует на 2020 год и ведутся переговоры по новым договорам.

Ответ президента ULA Тори Бруно своим подписчикам в соцсети на вопрос, почему США выбрали  именно РД-180, подтолкнул Дмитрия Рогозина подтвердить, что приглашение посетить Москву для переговоров действует. В Роскосмосе довольны сотрудничеством и готовы продолжать его.

Двигатели РД-180 поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании, Orbital ATK, Россия поставляет двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

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