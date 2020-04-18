В Нью-Йорке разрешат жениться дистанционно

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18 апреля 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фото: pixabay.com

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение позволить гражданам на время пандемии коронавируса вступать в брак по видеосвязи. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Правительством будет подписан указ, который позволит в удаленном режиме получать свидетельства о заключении брака. При этом саму церемонию канцелярские служащие смогут проводить при помощи видеосвязи. «Когда дело касается брака, не может быть никаких оправданий», - считает Куомо.

Он также добавил, что из-за коронавируса в штате выросло количество разводов, тогда как количество заключенных браков снизилось.