У Трампа и губернатора Нью-Йорка произошла перепалка из-за COVID-19

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Подчеркивается, что конфликт произошел из-за того, как в штате развивается эпидемия COVID-19.

Ранее Куомо не раз подвергал Трампа критике за то, что федеральные власти оказали недостаточную помощь штату Нью-Йорк, который больше других пострадал от пандемии. Кроме того, он раскритиковал план президента США по "открытию" экономики после карантина, хотя главная ответственность в данном случае будет возложена именно на губернаторов.