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У Трампа и губернатора Нью-Йорка произошла перепалка из-за COVID-19

, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У Трампа и губернатора Нью-Йорка произошла перепалка из-за COVID-19
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Consolidated News Photos
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Подчеркивается, что конфликт произошел из-за того, как в штате развивается эпидемия COVID-19.
 
Ранее Куомо не раз подвергал Трампа критике за то, что федеральные власти оказали недостаточную помощь штату Нью-Йорк, который больше других пострадал от пандемии. Кроме того, он раскритиковал план президента США по "открытию" экономики после карантина, хотя главная ответственность в данном случае будет возложена именно на губернаторов.
 
Дональд Трамп в ответ заметил, что Эндрю Куомо слишком много жалуется. По его словам, губернатору следует "делать дела", а не "говорить". Глава страны также добавил, что Нью-Йорку было выделано больше помощи, денег и оборудования, чем любому другому штату.
ЕТ

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