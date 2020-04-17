За сутки в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 630 человек

За сутки в американском штате Нью-Йорк скончались 630 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом в пятницу, 17 апреля, в рамках пресс-конференции сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Власти сегодня с сожалением подчеркнули, что количество смертей от коронавируса нового типа на территории штата Нью-Йорк пока не снижается.

Эндрю Куомо, однако, добавил, что количество новых госпитализаций из-за COVID-19 за последние несколько дней снизилось.