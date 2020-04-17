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За сутки в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 630 человек

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 630 человек
коронавирус в США, Braulio Jatar/Keystone Press Agency
За сутки в американском штате Нью-Йорк скончались 630 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом в пятницу, 17 апреля, в рамках пресс-конференции сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
 
Власти сегодня с сожалением подчеркнули, что количество смертей от коронавируса нового типа на территории штата Нью-Йорк пока не снижается.
 
Эндрю Куомо, однако, добавил, что количество новых госпитализаций из-за COVID-19 за последние несколько дней снизилось.
 
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США прекратить финансирование ВОЗ, поскольку та "не справилась со своей задачей".
ЕТ

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