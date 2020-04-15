Сенатор оценил решение Трампа прекратить финансировать ВОЗ

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15 апреля 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Олег Морозов проанализировал действия президента США Дональда Трампа в отношении ВОЗ. Ранее американский лидер заявил, что страна прекращает финансирование организации, поскольку та не справилась со своей задачей.

Морозов отметил, что в ВОЗ абсолютно не заинтересованы в сокрытии или искажении информации о коронавирусе. По словам сенатора, обвиняя ВОЗ, Трамп пытается скрыть беспомощность американского правительства во время пандемии. «У Трампа другая задача: отвести удар от действий своей администрации, которая в условиях пандемии коронавируса демонстрирует потерю управления процессами и неготовность к новым вызовам», - считает Морозов.

Он также добавил, что ВОЗ продолжит существование и без американских средств, однако эта ситуация негативно скажется на всемирной борьбе с COVID-19.