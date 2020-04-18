Число заболевших коронавирусом превысило 2,16 миллионов

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18 апреля 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 2,16 миллиона человек. При этом умерло более 146 тысяч.

Согласно последним сведениям ВОЗ, во всем мире коронавирусом больны 2 160 207 человек. Официальное число погибших из-за коронавирусной инфекции достигло 146 088 человек. При этом число заболевших за последние 24 часа увеличилось на 85 678 человек, умерло 6 710 больных. Отмечается, что в европейском регионе зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией – 1 086 889.