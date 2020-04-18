Полнейшая неопределённость. Коронавирусная ситуация в Венгрии

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18 апреля 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Уже свыше 1700 заражённых в Венгрии. Точное количество заболевших – 1753 человека.

С 12 марта эта страна ввела чрезвычайное положение на своей территории. Премьер-министр Виктор Орбан крайне опасается дальнейшего распространения инфекции. 156 человек уже умерли, а 206 сумели побороть коронавирус и выйти из ситуации победителями.

Действующие карантинные нормы были продлены на неопределённый срок. По словам самих венгров, никто не знает, как дальше будут развиваться события. В стране – полнейшая неопределённость.

Культурные и спортивные мероприятия были отменены в Венгрии ещё месяц назад. Почти все имеющиеся торговые центры были закрыты. Открыты только аптеки и продовольственные учреждения. С 28 марта было введено и ограничение передвижения по стране. Местные жители не привыкли к такой жизни. Подобное происходило в их стране разве что в военное время.

Сами венгры очень опасаются резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в будущем. Ведь пик заболеваний ещё не пройден, и неизвестно, когда он точно наступит.