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Полнейшая неопределённость. Коронавирусная ситуация в Венгрии

, 20:33 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Полнейшая неопределённость. Коронавирусная ситуация в Венгрии
фото: соцсети
Уже свыше 1700 заражённых в Венгрии. Точное количество заболевших1753 человека
 
С 12 марта эта страна ввела чрезвычайное положение на своей территории. Премьер-министр Виктор Орбан крайне опасается дальнейшего распространения инфекции. 156 человек уже умерли, а 206 сумели побороть коронавирус и выйти из ситуации победителями.
 
 
 Действующие карантинные нормы были продлены на неопределённый срок. По словам самих венгров, никто не знает, как дальше будут развиваться события. В стране – полнейшая неопределённость.
Культурные и спортивные мероприятия были отменены в Венгрии ещё месяц назад. Почти все имеющиеся торговые центры были закрыты. Открыты только аптеки и продовольственные учреждения. С 28 марта было введено и ограничение передвижения по стране. Местные жители не привыкли к такой жизни. Подобное происходило в их стране разве что в военное время.
 
 
Сами венгры очень опасаются резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в будущем. Ведь пик заболеваний ещё не пройден, и неизвестно, когда он точно наступит. 
 

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