Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Елизавета II отказалась от салюта в честь дня рождения

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Елизавета II отказалась от салюта в честь дня рождения
Фото: соцсети

Королева Великобритании Елизавета II в этом году отказалась от традиционного артиллерийского салюта в честь своего дня рождения. 21 апреля ей исполнится 94 года.

Салют ежегодно устраивали на протяжении последних 68 лет – с момента, когда Елизавета II взошла на британский престол. Однако в этот раз она решила отказаться от традиции, поскольку сочла салют неуместным во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что британская королева отмечает день рождения дважды в году. Родилась она действительно 21 апреля, однако торжества в честь Елизаветы II принято устраивать во вторую субботу июня – когда на улице устанавливается теплая погода.

АБ

В мире

Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что после создания вакцины от коронавируса лекарство должно стать всемирным общественным достоянием, чтобы им мог воспользоваться любой желающий.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью