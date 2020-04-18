Елизавета II отказалась от салюта в честь дня рождения

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18 апреля 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Королева Великобритании Елизавета II в этом году отказалась от традиционного артиллерийского салюта в честь своего дня рождения. 21 апреля ей исполнится 94 года.

Салют ежегодно устраивали на протяжении последних 68 лет – с момента, когда Елизавета II взошла на британский престол. Однако в этот раз она решила отказаться от традиции, поскольку сочла салют неуместным во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что британская королева отмечает день рождения дважды в году. Родилась она действительно 21 апреля, однако торжества в честь Елизаветы II принято устраивать во вторую субботу июня – когда на улице устанавливается теплая погода.