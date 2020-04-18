Жириновский считает, что туристические страны должны сами отправить россиян домой

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18 апреля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Южные туристические страны должны своими силами организовать отправку оставшихся там россиян на родину, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик заявил, что руководство большинства стран, на территории которых до сих пор остаются российские граждане, не оказывают им никакого содействия. Однако отдыхающие там россияне каждый год тратят на курортах миллионы долларов, добавил он.

«Но ведь наши люди ежегодно во время туристических поездок оставляют там миллиарды долларов. Мы должны потребовать, чтобы власти этих стран сами вывезли российских граждан на родину», - считает Жириновский.