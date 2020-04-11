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Жириновский убежден, что в Белоруссии нужно сменить Лукашенко

, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подъем

Жириновский убежден, что в Белоруссии нужно сменить Лукашенко
В. Жириновский, фото: ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Сотни врачей и медсестер заразились в республике коронавирусом.

Число зараженных в Беларуси растет с каждым днем. Жириновский считает, что Лукашенко лично виноват в этом.

«Он хотел показать, что он единственный глава государства в Европе, который такой смелый, улыбается, играет в хоккей. Но теперь беда пришла на землю Белоруссии», - сказал российский политик.  По мнению Жириновского, Лукашенко доведёт Белоруссию, потому что кругозор директора совхоза не годится для управления страной.

Лидер ЛДПР отметил, что белорусский лидер почти 30 лет у власти, и это недопустимо.

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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