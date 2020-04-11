Жириновский убежден, что в Белоруссии нужно сменить Лукашенко

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11 апреля 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подъем

В. Жириновский, фото: ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Сотни врачей и медсестер заразились в республике коронавирусом.

Число зараженных в Беларуси растет с каждым днем. Жириновский считает, что Лукашенко лично виноват в этом.

«Он хотел показать, что он единственный глава государства в Европе, который такой смелый, улыбается, играет в хоккей. Но теперь беда пришла на землю Белоруссии», - сказал российский политик. По мнению Жириновского, Лукашенко доведёт Белоруссию, потому что кругозор директора совхоза не годится для управления страной.

Лидер ЛДПР отметил, что белорусский лидер почти 30 лет у власти, и это недопустимо.