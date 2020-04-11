Жириновский убежден, что в Белоруссии нужно сменить Лукашенко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Сотни врачей и медсестер заразились в республике коронавирусом.
Число зараженных в Беларуси растет с каждым днем. Жириновский считает, что Лукашенко лично виноват в этом.
«Он хотел показать, что он единственный глава государства в Европе, который такой смелый, улыбается, играет в хоккей. Но теперь беда пришла на землю Белоруссии», - сказал российский политик. По мнению Жириновского, Лукашенко доведёт Белоруссию, потому что кругозор директора совхоза не годится для управления страной.
Лидер ЛДПР отметил, что белорусский лидер почти 30 лет у власти, и это недопустимо.