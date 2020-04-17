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Число жертв коронавируса во Франции превысило 18 тыс. человек

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Число жертв коронавируса во Франции превысило 18 тыс. человек
коронавирус во Франции, Panoramic/Keystone Press Agency

В пятницу, 17 апреля, стало известно, что во Франции жертвами коронавирусной инфекции стали 18 681 человек. Об этом заявил генеральный директор Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Подчеркивается, что к настоящему моменту в госпиталях скончались 11 479 человек, которым ранее поставили диагноз "коронавирусная инфекция".

Кроме того, в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях Франции умерли еще 7 203 человек с коронавирусом нового типа, отметил Жером Саломон.

ЕТ

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