Число жертв коронавируса во Франции превысило 18 тыс. человек

В пятницу, 17 апреля, стало известно, что во Франции жертвами коронавирусной инфекции стали 18 681 человек. Об этом заявил генеральный директор Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Подчеркивается, что к настоящему моменту в госпиталях скончались 11 479 человек, которым ранее поставили диагноз "коронавирусная инфекция".

Кроме того, в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях Франции умерли еще 7 203 человек с коронавирусом нового типа, отметил Жером Саломон.