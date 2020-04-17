Принц Уильям и герцогиня Кейт рассказали, как справляются с тремя детьми на карантине

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17 апреля 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

принц Уильям и герцогиня Кэтрин, Pool / I-Images

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин рассказали, как справляются с тремя детьми на карантине. У пары трое детей – шестилетний Джордж, четырехлетняя Шарлотта и почти двухлетний Луи.

Кейт в рамках интервью для одной из радиостанций сообщила, что у старших детей очень много энергии, поэтому справляться с ними очень нелегко. Герцогиня призналась, что пытается держать Джорджа и Шарлотту занятыми весь день. Если они сделали все уроки, то мать увлекает их приготовлением ужина. Кэтрин со смехом добавила, что к концу дня у нее не остается сил – она буквально падает с ног от усталости.

Принц Уильям в свою очередь старается помогать жене с детьми. Кроме того, он постоянно держит связь со своей бабушкой – королевой Елизаветой II, дедушкой – принцем Филиппом и отцом – принцем Чарльзом. Мужчина признался, что очень беспокоится о родных, которые находятся в зоне риска заражения COVID-19 из-за возраста.

