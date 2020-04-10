Источник: Меган Маркл попросила прощения у герцогини Кейт

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10 апреля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

герцогини Кейт и Меган, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Источник утверждает, что супруга британского принца Гарри попросила прощения у герцогини Кембриджской Кейт. Якобы Меган Маркл осознала, что не всегда вела себя хорошо с членами королевской семьи.

Подруга Меган, пожелавшая остаться анонимной, сообщила журналистам, что жена принца Гарри попросила прощения у Кэтрин, которую якобы винила едва ли не во всех своих бедах. Источник, однако, не уточнил, какие именно слова Маркл нашла, чтобы наладить отношения с герцогиней Кембриджской.

Напомним, о напряжении в отношениях Меган и Кейт стало известно, когда они увиделись в Вестминстерском Аббатстве перед тем, как герцог и герцогиня Сассекские отошли от исполнения королевских обязанностей. Женщины демонстративно игнорировали друг друга.